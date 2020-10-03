МИД ФРГ высказался о действиях Белоруссии в отношении СМИ

МИД Германии прокомментировал решение властей Белоруссии по отзыву аккредитаций иностранных СМИ. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ведомстве заявили, что это является продолжающимся «вопиющим притеснением свободы печати и слова».

«Независимое освещение демонстраций сотен тысяч человек и насильственных действий государственных органов подвергается дальнейшему массовому ограничению», — подчеркнули в ведомстве.

Берлин отметил, что такое решение белорусских властей говорит о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко «больше не представляет интересы своего народа и своей страны». В министерстве также указали на существующую угрозу, которая проявляется в сокращении дипприсутствия ряда иностранных государств.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

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