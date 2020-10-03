В России число случаев COVID-19 превысило 1,2 млн
За минувшие сутки число случаев коронавируса в России увеличилось на 9 859, передает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
По данным оперштаба, новые случаи коронавирусной инфекции зафиксированы в 85 регионах. За последние 24 часа в стране после COVID-19 выписаны 5 563 человека. Общее число вылечившихся в России достигло 975 859.
При этом число умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, увеличилось до 21 251. За минувшие сутки зафиксировано 174 летальных исхода.
В общей сложности в стране зарегистрированы 1 204 502 случаев COVID-19.
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