В России число случаев COVID-19 превысило 1,2 млн

За минувшие сутки число случаев коронавируса в России увеличилось на 9 859, передает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

По данным оперштаба, новые случаи коронавирусной инфекции зафиксированы в 85 регионах. За последние 24 часа в стране после COVID-19 выписаны 5 563 человека. Общее число вылечившихся в России достигло 975 859.

При этом число умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, увеличилось до 21 251. За минувшие сутки зафиксировано 174 летальных исхода.

В общей сложности в стране зарегистрированы 1 204 502 случаев COVID-19.

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