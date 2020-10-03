На Украине зафиксировано рекордное число заражений COVID-19 за сутки

На Украине за прошедшие 24 часа зафиксировали еще 4 661 новый случай заражения коронавирусом, что стало рекордом с начала пандемии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.

По данным СНБО, к настоящему времени в стране выявили 222 322 случая COVID-19. Погибли 4 353 пациента, в том числе 92 — за последние сутки.

Успешно справились с заболеванием 98 737 жителей Украины, отметили в Совете.

Наибольшее число новых заражений фиксируется в Харьковской области, Киеве и под Одессой.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 34 млн заболевших, более 25 млн человек выздоровели, а более 1 млн пациентов — умерли. В России выявили уже более 1,1 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место.

Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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