В МИД Франции посоветовали своим гражданам не ехать в Армению

Власти Франции рекомендуют своим гражданам воздержаться от поездок в Армению на фоне обстрелов территории этой страны артиллерией и беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление французского МИД.

В ведомстве отметили, что в Нагорном Карабахе продолжаются столкновения участников конфликта. Близкая к границе Азербайджана армянская территория «подвергалась обстрелам артиллерии и беспилотников».

«На фоне этих событий поездки в Армению следует ограничить, за исключением неотложных причин, а поездки внутри страны свести к минимуму», — говорится в сообщении.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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