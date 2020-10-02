Академик РАН предрек победу над коронавирусом к концу 2021 года

Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев заявил, что окончательно победить COVID-19 удастся к концу 2021 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он отметил, что «ничего страшного не случится», поскольку 40% населения уже имеют иммунитет к коронавирусу.

При этом специалист добавил, что пока этот показатель не достигнет 70%, подъемы заболеваемости COVID-19 будет возникать.

Наблюдающийся сейчас подъем новых случаев коронавируса Зверев назвал обычной ситуацией. По его предположениям, в январе-феврале вирус пойдет на спад из-за погодных условий.

Он также заключил, что вновь вводить жесткие ограничения не стоит, поскольку «люди, находящиеся на изоляции, здоровее не становятся».

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