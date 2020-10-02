Получивших ранения в Карабахе французских журналистов отправили в Ереван

Получивших ранее ранения в Карабахе двух журналистов французской газеты Le Monde переправили в ереванский медцентр «Эребуни». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление директора медцентра Микаеля Манукяна.

«Французские журналисты транспортированы из Степанакерта в Ереван», — уточни он.

Как стало известно ранее, двое журналистов французского издания Le Monde попали под обстрел с азербайджанской стороны в Нагорном Карабахе. Состояние одного из них оценивалось как тяжелое.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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