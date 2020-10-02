Ливан планирует арест владельца и капитана судна с селитрой

Ливанские власти планируют совершить арест капитана и владельца судна Rhosus, на котором находилась аммиачная селитра, ставшая причиной мощного взрыва в порту Бейрута. Об этом сообщает агентство новостей Ливана NNA.

СМИ отмечает, что судья Фади Савван в четверг, 1 октября, направил дело в государственную прокуратуру, которая запросила у Интерпола международный ордер на арест владельца и капитана. Они являются гражданами России.

4 августа в порту в городе Бейрут случился мощный взрыв. По словам премьер-министра Ливана Хассана Диаба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушена часть построек. Жертвами взрыва стали более 200 человек.

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