Собянин не видит эффекта от рекомендаций перевести работников на удаленку

Рекомендации московским компаниям перевести сотрудников на удаленную работу не дали результата, заявил мэр столицы Сергей Собянин, передает ТАСС.

«Это видно по количеству передвигающихся людей в метрополитене, по девятибалльным пробкам. Ситуация сегодня, она на грани, критична, и если не остановим рост заболеваний, госпитализаций, мы будем вынуждены принимать более жесткие меры», — сказал Собянин.

Ранее Собянин заявил, что столичные власти могут ввести санкции против предприятий, нарушающих требование о переводе части сотрудников на удаленную работу.

По последним данным, в Москве выявлено 295 025 случаев коронавируса, вылечился 249 861 человек, скончались 5 254. За прошедший день оперштаб сообщал о 2 424 новых случаях инфицирования.

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