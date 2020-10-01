Суд продлил арест расстрелявшему сослуживцев Шамсутдинову

Второй восточный окружной военный суд в Чите продлил на три месяца срок содержания под стражей солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, устроившему в 2019 году стрельбу в воинской части в Забайкальском крае. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его адвоката Равиля Тугушева.

По его словам, арест продлен на период суда.

Известно также, что на первом заседании суда 29 октября пройдет отбор коллегии присяжных заседателей.

Ранее сообщалось, что Читинский гарнизонный военный суд смягчил обвинение солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову.

25 октября 2019 года Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев в войсковой части под Читой. Восемь человек погибли на месте, еще двое были тяжело ранены.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Пересмотрели дело: срочнику-убийце могут смягчить обвинение

— Родные погибших потребовали от Шамсутдинова 26,7 млн рублей

— Суд смягчил обвинение расстрелявшему сослуживцев Шамсутдинову