В России провели более 46,4 млн тестов на коронавирус

В России проведено уже более 46,4 млн тестов на коронавирус, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Из них за последние сутки было проведено 384 тыс. исследований.

Также сообщается, что под медицинским наблюдением в стране остаются 221 599 человек.

В мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 33 млн заболевших, более 1 млн пациентов умерли. В России выявили уже более 1,1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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