Ракова объяснила 16-дневные школьные каникулы

Заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что 16-дневные школьные каникулы в этом году необходимы для безопасности детей и их семей, сообщает ТАСС.

По ее словам, с началом учебного года произошел рост заболеваемости коронавирусом среди учеников.

Ракова отметила важность разобщения детей, чтобы минимизировать риски заражения для них и родственников.

Заммэра пояснила, что такая длина каникул выбрана не случайно.

«Это даже чуть больше инкубационного периода коронавируса, который составляет 14 дней», — сказала она.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин продлил школьные осенние каникулы из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в городе. Они пройдут с 5 по 18 октября.

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