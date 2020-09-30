Умерла «кричащая плачущая кошка» из мема
Ольга Якушева
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В США умерла кошка по кличке Инки, которая стала известна благодаря мему. Об этом ее хозяйка Киана МакМиллан рассказала в своем Twitter.
Кошку пришлось усыпить в возрасте 11 лет, так как у нее начались осложнения из-за рака.
Фото кричащей Инки появилось в 2015 году на Tumblr, там же вскоре опубликовали уже измененную «плачущую» версию. Эта картинка стала одним из мемов серии «плачущие коты».
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