Умерла «кричащая плачущая кошка» из мема

В США умерла кошка по кличке Инки, которая стала известна благодаря мему. Об этом ее хозяйка Киана МакМиллан рассказала в своем Twitter.

Кошку пришлось усыпить в возрасте 11 лет, так как у нее начались осложнения из-за рака.

Фото кричащей Инки появилось в 2015 году на Tumblr, там же вскоре опубликовали уже измененную «плачущую» версию. Эта картинка стала одним из мемов серии «плачущие коты».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Умерла самая сердитая кошка в мире

— «Никогда тебя не забуду»: умерла кошка-мем Лил Баб

— Умер кот-мем «Длиннокот»