Меркель предупредила, что Германию ждут непростые месяцы из-за коронавируса

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила беспокойство из-за увеличения заражений коронавирусом и предупредила, что страну ждут непростые месяцы. Об этом пишет РИА «Новости».

«Мы знаем, что мы живем в пандемии и это будет так в обозримом будущем, пока не будет вакцины или хороших методов лечения. Мы много узнали, мы хорошо прошли летние месяцы, но мы знаем, что нам предстоят более сложные времена, а именно осенние и зимние месяцы», — сказала канцлер.

В Германии последние недели увеличивается суточный прирост заражений коронавирусом. 28 сентября в стране подтвердились 2 292 случая. Всего заболели 289 396, выздоровели 255 097, скончались 9 478 человек.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 33 млн заболевших, 24 млн человек выздоровели. В России выявили уже более 1,1 млн человек с COVID-19.

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