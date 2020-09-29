Суточный прирост заболеваемости COVID-19 в России вырос в 1,7 раза

Суточный прирост инфицирования коронавирусом в России вырос в 1,7 раза. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства, передает РИА «Новости».

«Суточный показатель заболеваемости у нас возрос в 1,7 раза - с 3,1 до 5,5 раза на 100 тысяч населения», — уточнила она.

По ее словам, с 21 сентября количество выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 8 232.

Согласно последним данным, в России выявлено 1 167 805 случаев коронавируса. С начала пандемии от инфекции скончались 20 545 человек, при этом выздоровели — 952 399.

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