Штурман разбившегося Ан-26 перед крушением переписывался с дочкой

Штурман разбившегося под Харьковом самолета Ан-26 Алексей Остапенко за несколько минут до крушения переписывался с дочерью. Об этом сообщает ТСН.

Супруга штурмана Елена Остапенко рассказала, что их семилетняя дочь показала ей эту переписку с отцом.

«Меня это не то чтобы тронуло. У меня было такое ощущение, что она будто что-то предчувствовала в этот момент», — призналась женщина.

Самолет Ан-26 разбился вечером 25 сентября. На борту самолета находились 27 человек, из которых семь членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета воздушных сил имени Кожедуба. Выжил только один человек.

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