В Белоруссии задержали больше 350 протестующих 27 сентября

В Белоруссии в минувшее воскресенье задержали больше 350 человек на акциях протеста. Об этом сообщает в Telegram пресс-секретарь МВД Республики Ольга Чемоданова.

По ее словам, в Могилеве и Гомеле милиционерам пришлось применять спецсредства для «сдерживания напора митингующих и предотвращения нападения» на представителей власти.

«Всего за прошедшие сутки по стране задержано свыше 350 человек до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям», — заявила представитель ведомства.

В воскресенье, 27 сентября, в Белоруссии состоялись массовые протесты. Наиболее масштабная акция развернулась в Минске.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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