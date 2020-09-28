В Белоруссии задержали больше 350 протестующих 27 сентября
В Белоруссии в минувшее воскресенье задержали больше 350 человек на акциях протеста. Об этом сообщает в Telegram пресс-секретарь МВД Республики Ольга Чемоданова.
По ее словам, в Могилеве и Гомеле милиционерам пришлось применять спецсредства для «сдерживания напора митингующих и предотвращения нападения» на представителей власти.
«Всего за прошедшие сутки по стране задержано свыше 350 человек до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям», — заявила представитель ведомства.
В воскресенье, 27 сентября, в Белоруссии состоялись массовые протесты. Наиболее масштабная акция развернулась в Минске.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.
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