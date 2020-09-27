В России на дистанционный формат перевели 95 школ

Первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко заявил, что в стране перевели 95 школ на дистанционный формат работы. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы ведем ежедневный мониторинг ситуации по школам, видим количество отдельных классов, которые закрываются на карантин на 5, 7 или 14 дней. Видим и количество школ, которые перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса, на сегодняшний день их 95», — сказал он.

Замминистра добавил, что число переведенных «на удаленку» школ незначительно растет, при этом часть учебных заведений после закрытия на карантин снова открываются.

По его словам, массового перехода на дистанционное обучение в России не произойдет, если соблюдать все профилактические и санитарные требования.

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