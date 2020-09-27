В Москве начнут включать отопление досрочно
Катерина Медведева
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что отопительный сезон в городе начнется досрочно.
Он напомнил, что с 28 сентября почти два миллиона пожилых и хронически больных москвичей должны оставаться дома из-за ограничений по коронавирусу.
«Чтобы пребывание дома было максимально комфортным, я принял решение о досрочном начале отопительного сезона. С понедельника тепло начнет поступать в жилые дома», — написал градоначальник в своем блоге.
Также Собянин сообщил, что власти возобновляют программу доставки дров на дачные и садовые участки по льготным ценам для отопления загородных домов.
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