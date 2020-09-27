Бывший депутат Рады предрек «второй Чернобыль»

Экс-депутат Верховной Рады Евгений Мурзаев заявил, что ситуация в атомной энергетике Украины вызывает опасения и может привести к катастрофе. Соответствующее видео с выступлением опубликовано на YouTube-канале политика.

«Нас не боятся, но мы опасны. <...> Вы видите и слышите многих экспертов, которые говорят, что Чернобыль может повториться», — сказал парламентарий.

Мураев отметил, что атомная энергетика страны находится в «удручающем состоянии», все регламенты давно устарели, и работа отрасли продолжается в административном режиме.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. После взрыва реактора энергоблока № 4 в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ.

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