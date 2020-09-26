В Сомали ликвидировали 16 исламистов

На юге Сомали правительственные войска ликвидировали 16 исламистов группировки «Аш-Шабаб», сообщила радиостанция «Далсан».

Также войска освободили 40 детей в регионе Нижняя Шабелле.

«Боевики забрали этих детей у родителей с тем, чтобы превратить в малолетних солдат», — приводятся слова командира батальона Ахмеда Хасана Сияда.

Террористическая группировка «Аш-Шабаб» появилась в Сомали в 2004 году.

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