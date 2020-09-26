Под Воронежем огонь от сухой травы охватил 10 зданий

В селе Троицкое Воронежской области огонь от сухой травы охватил десять нежилых строений, пишет ТАСС со ссылкой на МЧС.

«Первоначально загорание сухой травы произошло в селе Троицкое Воронежской области. В связи с сильными порывами ветра произошел переход огня на 10 нежилых строений», — сказали в пресс-службе.

Огонь тушат 51 человек и 18 единиц техники.

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