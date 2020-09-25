Еще 17 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, пишет РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб.

С начала пандемии в столице погибли 5146 пациентов. Всего заразились 281 968, выздоровели 242 883 человек.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 32 млн заболевших, почти 24 млн человек выздоровели, а более 980 тыс. пациентов — умерли. В России выявили уже более 1,1 млн человек с COVID-19.

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