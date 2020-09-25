Нидерланды вновь зафиксировали рекордное число заражений коронавирусом

Карина Казанцева

Нидерланды второй день подряд фиксируют рекордное суточное число заражений коронавирусом, пишет «Интерфакс» со ссылкой на минздрав страны.

25 сентября коронавирус подтвердился у 2777, днем раньше — у 2544 пациентов.

Премьер-министр Марк Рютте призвал граждан вновь быть бдительными и соблюдать социальную дистанцию, чтобы сдержать распространение вируса. Он допустил, что власти введут повторные ограничения.

С начала пандемии в Нидерландах коронавирусом заразились почти 106 тысяч, скончались 6,3 тысячи человек.

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