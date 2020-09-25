Израиль запретил вылеты из страны
Максимс Краюшкинс
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Правительство Израиля ввело ограничения на вылеты из страны. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на министра транспорта Мири Регева.
«Те, кто купил билет до вступления в силу ограничительных мер, то есть до 14.00 25 сентября, могут покинуть страну. Но билетами, купленными позже, воспользоваться будет нельзя», — говорится в сообщении.
Отмечается, что граждане могут возвращаться в Израиль без ограничений.
Накануне правительство Израиля одобрило ужесточение карантина. На две недели будут закрыты все синагоги, рынки и сокращены маршруты общественного транспорта.
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