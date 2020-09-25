Гинцбург перечислил причины роста числа новых случаев COVID-19

Елизавета Мележенкова

Директор Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург назвал причины увеличения числа новых случаев COVID-19 в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, рост наблюдается в связи с транспортными потоками, дефицитом витамина D и повышенной восприимчивостью организма к вирусу осенью.

Как стало известно ранее, за минувшие сутки в России выявили 7 212 новых случаев коронавируса. В общей сложности в России на данный момент зарегистрированы 1 136 048 случаев COVID-19.

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