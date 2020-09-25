Собянин ответил на вопросы горожан от ситуации с коронавирусом

Максимс Краюшкинс

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что городские власти не планируют блокировать социальные карты москвичей, как и штрафовать людей старше 65 лет за выход на улицу. Об этом говорится в сообщении на сайте мэра.

«Мы не блокируем социальные карты. Москвичи старшего поколения понимают всю серьезность складывающейся ситуации. Поэтому я надеюсь, что их поездки на общественном транспорте значительно уменьшатся», — написал мэр.

Как сообщалось, всего в российской столице с начала пандемии заразились 281 968 человек (+0,6% по сравнению с 24 сентября).

На 100 тыс. населения приходится 2254,6 зараженных.

Согласно последним данным, в России выявлено 1 136 048 случаев коронавируса. За все время пандемии от инфекции скончались 20 056 человек, 934 146 — выздоровели.

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