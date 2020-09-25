В России выявили 7 212 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки число случаев коронавируса в России увеличилось на 7 212, передает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
По данным оперштаба, новые случаи коронавирусной инфекции зафиксированы в 84 регионах. За последние 24 часа в стране после COVID-19 выписаны 4 317 человек. Общее число вылечившихся в России достигло 934 146.
При этом число умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, увеличилось до 20 056. За минувшие сутки зафиксировано 108 летальных исходов.
В общей сложности в стране зарегистрированы 1 136 048 случаев COVID-19.
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