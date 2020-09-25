Раскрыт главный показатель оценки ситуации с COVID-19

Главным показателем оценки распространения новой коронавирусной инфекции является соотношение между количеством заболевших и выздоровевших, рассказала директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович изданию РБК.

В Москве число выздоровевших стабильно превышает число заболевших, однако в других регионах наблюдается обратная ситуация, отметила эксперт. По ее мнению, текущий прирост случаев заболевания нельзя считать второй волной, так как в России «не заканчивалось то, что называлось первой волной».

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 32 млн заболевших, почти 24 млн человек выздоровели, а более 980 тыс. пациентов — умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Тяжелое испытание»: Путин о возможности введения карантина

— В Москве впервые с июня выявили больше 1000 случаев COVID-19 за сутки

— Число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Москве выросло на 30%