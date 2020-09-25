Создатель «Новичка»: яд можно приготовить в любой лаборатории

Вещество «Новичок» может быть приготовлено в любой химической лаборатории после публикации книги Вила Мирзаянова, где описана боевая отравляющая система, рассказал разработчик «Новичка» Леонид Ринк в интервью РИА «Новости».

Ринк обвинил уехавшего в США Мирзаянова в разглашении сверхсекретных данных в открытой литературе. Он призвал автора книги извиняться не перед Алексеем Навальным, а перед страной и мировым сообществом.

«В любой лаборатории, пожалуйста, вари, никто не мешает», — отметил Ринк.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме. В среду, 23 сентября, стало известно, что россиянина выписали из больницы.

Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Врачи Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстеразы. Немецкие врачи заявили об его отравлении веществами из группы «Новичок», однако не представили российской стороне доказательств. В Кремле заявили, что не скрывают никакой информации о ситуации с Навальным.

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