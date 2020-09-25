Три американских штата сообщают о рекордном приросте случаев COVID-19

Рекордный суточный прирост случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зафиксирован в трех американских штатах, сообщает Reuters со ссылкой на данные властей.

Так, в штате Юта за минувшие сутки выявлено 1198 новых случаев заболевания, в Южной Дакоте – 463 случая, в Монтане – 330, указано в сообщении.

США занимают первое место в мире по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом. По данным университета Джонса Хопкинса, всего в стране заболели COVID-19 более 6,9 млн человек, из них более 200 тысяч скончались, более 2,7 млн – выздоровели.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В США от COVID-19 скончались более 200 тыс. человек

— Трамп похвалил себя за действия против коронавируса

— Коронавирусом заразились 32 млн человек по всему миру