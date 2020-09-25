В российских регионах сохранится аномальное тепло

Аномально теплая погода сохранится на территории России в ближайшие пять дней, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Об этом сообщает РИА «Новости».

На всей территории страны температура воздуха будет около или выше нормы, отметил Вильфанд. По его словам, самые значительные аномалии наблюдаются на севере страны, там температура составит до +8…+10°C.

По словам синоптика, в Европейской части России температура превысит норму на 4-5°C, в столичном регионе – на 5,5°C. При этом в Москве тепло сохранится до начала октября, рассказал Вильфанд.

При этом Урал, Поволжье и юг Западной Сибири станут исключениями. В Челябинской области, Удмуртии и Башкортостане ожидаются заморозки, добавил эксперт.

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