Около Стамбула произошло землетрясение магнитудой 4,2, пишет Анатолийское агентство со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции.

Эпицентр залегал у берегов Мраморного моря. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Как сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, очаг находился на глубине 12 км в 45 км к юго-западу от города Бююкчекмедже, где живут около 163 тысяч человек.

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