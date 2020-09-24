Мурашко: вакцина не нужна людям, которые имеют иммунитет к COVID-19

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что людям, которые уже имеют антитела к коронавирусу, в этом сезоне вакцинироваться не нужно. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если уже иммунитет сформирован, человек переболел, в этом сезоне вакцинацию проходить не надо», — объяснил министр.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 31 млн заболевших, почти 22 млн человек выздоровели, а более 970 тыс. пациентов — умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19.

По словам президента РФ Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место.

Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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