В России предложили внедрить психологов в отделения полиции

Психолог Булаева: в полиции должны быть психологи для помощи при выгорании
В России необходимо ввести обязательные должности психологов в некоторых сферах, где работники часто сталкиваются с выгоранием. В том числе такие специалисты должны быть в отделениях полиции, где уровень выгорания порой достигает 80-90%, заявила клинический психолог Яна Булаева.

«Есть отрасли, в которых выгорание достигает высокого уровня. Это медицина, школы, полиция. Было бы правильно, если бы на законодательном уровне предусмотрели психологов», — заявила эксперт в пресс-центре НСН.

Сегодня в школах уже есть психологи, но они нацелены на работу с детьми, в то время как и педагоги нуждаются в помощи, как и полицейские, которые очень часто сталкиваются с последствиями выгорания, считает специалист.

Что касается причин такого состояния сотрудников, то, по мнению профориентолога, политтехнолога Анны Кустовой, во многом оно связано с непониманием целей труда и несоответствием ценностей компании реальной картине.

«То есть, зачастую дело даже не в зарплате, а в среде», — заключила она.

Напомним, глава профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин до этого сообщил, что в России нарастает проблема дефицита кадров в полиции – сотрудники массово увольняются, на фоне чего всего через пару месяцев нехватка работников достигнет 50%. Среди главных причин он назвал низкие зарплаты, а также негативное отношение руководителей к сотрудникам.

Ранее более трети россиян заявили о готовности уйти с работы из-за выгорания.

 
