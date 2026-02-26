На видео сняли, как тракторист тушит горящий «Лексус» снегом

В сети появилось видео, как тракторист тушит автомобиль «Лексус» снегом. Кадры опубликовал Telegram-канал «ТСВ Приднестровье».

Необычную картину наблюдали жители Тирасполя (столица Приднестровской Молдавской Республики — непризнанного государства, которое контролирует часть территории Молдавии). На светофоре у иномарки из-под капота повалил дым и языки пламени. Неподалеку убирал снег трактор. По словам очевидца, тракторист, увидев горящую иномарку, не растерялся, подъехал и начал сыпать на нее снег.

Однако удалось ли полностью потушить машину таким способом, неизвестно. На видео попал лишь фрагмент того, как трактор засыпает капот авто снегом. После этого он развернулся и уехал, «Лексус» при этом продолжал гореть.

До этого житель Белоруссии пытался прогреть свой автомобиль, используя горящие угли. Мужчина оставил их на двигателе, а сам ушел домой. Через некоторое время автомобилист заметил признаки пожара и поспешил вызвать сотрудников МЧС. Спасатели ликвидировали возгорание, однако ни гараж, где стоял транспорт, ни саму машину спасти не удалось — они были полностью уничтожены огнем.

Ранее в российском городе прохожие спасли ребенка из горящей машины.