Стало известно, чего добивался американский катер у берегов Кубы

Профессор Хейфец: инцидент с катером у Кубы — дело рук кубинских эмигрантов
Вооруженный инцидент с участием катера под американским флагом у берегов Кубы мог быть попыткой кубинских эмигрантов в США ускорить падение нынешнего режима на острове и обострить отношения Кубы со Штатами вплоть до боевых столкновений. Об этом «Газете.Ru» заявил профессор кафедры американских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Лазарь Хейфец.

«Я думаю, что это не действия правительства, правительственных органов американских, а действия желающих опередить события кубинских эмигрантов <...> обещанное [президентом США Дональдом] Трампом падение режима не состоялось, [эмигранты могли] пытаться его ускорить, вызвав какие-то волнения на Кубе, а может быть, вызвав столкновения между Кубой и Соединенными Штатами Америки», — подчеркнул специалист.

По оценке Хейфеца, бывшие на катере под флагом США собирались нелегально высадиться на Кубе «для каких-то действий», но нарвались на кубинский пограничный катер, который «совершенно естественно в территориальных водах Кубы открыл по ним огонь».

Как отметил профессор, произошедший инцидент «может дать повод для каких-то достаточно достаточно деструктивных действий». Хейфец в этой связи напомнил о начале испано-американской войны в 1898 году, которая началась именно со взрыва и затопления броненосного крейсера США «Мэн» в гавани Гаваны.

В территориальных водах Кубы произошел вооруженный инцидент с участием катера под американским флагом. По данным МВД республики, судно вторглось в кубинские воды, а его экипаж открыл огонь по пограничникам. В перестрелке четверо нападавших были ликвидированы, шестеро ранены. На борту обнаружены оружие и взрывчатка. В Вашингтоне заявили, что катер не принадлежит госструктурам США, а в МИД РФ произошедшее назвали провокацией США на фоне топливной блокады острова. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД России осудили действия США у берегов Кубы.

 
