«Идут массовые увольнения»: в Госдуме пообещали «оздоровить» «Почту России»

Массовые увольнения сотрудников «Почты России» продолжаются, ситуацию на контроль взяла Госдума. По словам зампреда комитета по труду Светланы Бессараб, парламентарии нацелены на «оздоровление» организации и обеспечение нормального уровня заработной платы.

«Можно сказать, что в «Почте России» идут массовые увольнения по собственному желанию. Но на самом деле это связано больше с низким уровнем зарплат», — прокомментировала ситуацию Бессараб в пресс-центре НСН.

Она напомнила, что в среднем сотрудники региональных почтовых отделений зарабатывают по 25-30 тыс. рублей, подчеркнув, что этого недостаточно. По словам депутата, власти осознают сложность работы почтальонов, особенно в сельской местности, где им приходится заниматься доставкой писем, пенсий и посылок по бездорожью в любую погоду.

«Госдума взяла на контроль эту ситуацию, мы будем делать все для оздоровления «Почты России», чтобы она могла зарабатывать и обеспечивать хороший уровень зарплат», — заявила парламентарий.

Напомним, в конце 2025 года сообщалось, что «Почта России» столкнулась с массовыми увольнениями. Среди проблем, которые не решались годами, выделяют низкие заработные платы и вынужденные меры по продаже всевозможных товаров — от консервов до страховок. В то же время в организации заявили, что информация о самостоятельных увольнениях порядка пяти тысяч сотрудников после январских праздников не соответствует действительности, а также пообещали повысить зарплаты работникам и выйти на безубыточность.

