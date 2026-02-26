Размер шрифта
Уральские силовики поймали группу подростков-неонацистов

«КП»: в Екатеринбурге задержали группу подростков-неонацистов
ururural/Telegram

В Екатеринбурге пятерых подростков-неонацистов в возрасте от 14 до 16 лет. Об этом со ссылкой на источник сообщает ural.kp.ru.

Сотрудники правоохранительных органов задержали лидера и четверых членов праворадикальной экстремистской группировки, состоявшей из подростков. В ходе обысков в их квартирах нашли и изъяли предметы, которые подтверждали причастность несовершеннолетних к нападениям на жителей города.

Подростки совершали нападения на почве ненависти к представителям других национальностей и религий. На данный момент с юношами проводят необходимые оперативные мероприятия.

До этого в Волгограде задержали подростков-неонацистов, поджигавших машины мигрантов. Экстремистскую группу основал 17-летний юноша, который публиковал в мессенджере посты с призывами совершать насилие в отношении лиц определенных национальностей и религиозных взглядов.

Ранее в Петербурге поймали подростка-неонациста, сорвавшего Знамя Победы.

 
