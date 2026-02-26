Размер шрифта
Названа неочевидная причина бессонницы и хронической усталости

Terra: неправильное дыхание во сне может вызывать хроническую усталость
Lysenko Andrii/Shutterstock/FOTODOM

Неправильное дыхание во время сна из-за ринита, апноэ и искривления носовой перегородки может быть скрытой причиной бессонницы и хронической усталости. Об этом предупредила бразильский отоларинголог Рената Мори. Эксперта цитирует издание Terra.

По словам врача, во время сна организм должен замедлять физиологические процессы и переходить в режим восстановления. Однако при нарушении дыхания мозг воспринимает нехватку воздуха как потенциальную угрозу и поддерживает состояние повышенной настороженности. Из-за этого человек не может полноценно погрузиться в глубокие стадии сна, даже если внешне спит всю ночь. В результате отдых оказывается поверхностным и не приносит ощущения восстановления.

Мори отметила, что причин ночных дыхательных нарушений может быть несколько. Одной из них является искривление носовой перегородки — анатомическая особенность, при которой затрудняется прохождение воздуха через нос.

Также распространенной проблемой остается аллергический ринит, сопровождающийся отеком слизистой и заложенностью носа. Хронический синусит, при котором воспаляются околоносовые пазухи, тоже способен ухудшать вентиляцию дыхательных путей.

Отдельно специалистка выделила храп и обструктивное апноэ сна — состояние, при котором во сне происходят кратковременные остановки дыхания. Такие эпизоды могут повторяться десятки раз за ночь, нарушая структуру сна и повышая риск сердечно-сосудистых осложнений. У детей и некоторых взрослых проблемой может стать увеличение аденоидов и миндалин, механически перекрывающих дыхательные пути.

Врач посоветовала обратить внимание на такие симптомы, как сухость во рту по утрам, дневная сонливость, частые ночные пробуждения и ощущение беспокойного сна. При их появлении она рекомендовала обратиться к специалисту для диагностики и подбора лечения.

Ранее ученые назвали заболевания, которые часто предшествуют болезни Альйгеймера.

 
