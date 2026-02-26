Размер шрифта
В России рассказали о плане Украины заключить мир и через три года «разорвать сделку»

Американист Блохин: Украина заключит сделку с Россией только ради передышки
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Украина может пойти на заключение соглашения по урегулированию конфликта уже в этом году с целью устроить себе «передышку». Впоследствии, когда президентский срок Дональда Трампа закончится, Киев может возобновить боевые действия. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-американист Константин Блохин, оценивая слова Трампа о необходимости закончить конфликт уже через месяц.

«Нет ничего фантастического, на самом деле, что в течение этого года, на мой взгляд, может быть в реальности заключена эта сделка по Украине. Я думаю, что, может быть, нас ждет еще два-три раунда этих переговоров, и мирный план будет заключен», — подчеркнул американист.

Заключение мирного договора стоит ждать уже в этом году по двум причинам, добавил Блохин. Во-первых, в условиях сокращения западной помощи Украине вести боевые действия на прежнем уровне «уже не получится никак», поэтому с точки зрения Киева лучшим вариантом была бы заморозка конфликта.

Кроме того, нельзя исключать, что украинский президент Владимир Зеленский и поддерживающие его европейские страны заключат сделку «ненадолго».

«Евробюрократы и сам Зеленский будут полагать, что если они заключат эту сделку ненадолго, то, по крайней мере, этот status quo можно будет пересмотреть <...> Условно говоря, они заключают [соглашение], но с намерением как раз пересидеть, переждать Трампа и через три года разорвать эту сделку», — пояснил Блохин.

Таким образом, добавил политолог, Украина получит передышку в условиях сложной ситуации во внутренней политике и в экономике страны.

Накануне Трамп провел телефонный разговор с Зеленским. Президент США во время телефонного разговора с украинским лидером заявил, что хочет как можно скорее добиться прекращения российско-украинского конфликта. Трамп сказал, что хотел бы, чтобы конфликт закончился уже через месяц.

Ранее Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом.

 
