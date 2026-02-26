Россиян предупредили об опасности «дерева-убийцы» на дачном участке

С 1 марта 2026 года в России вступают в силу новые правила, обязывающие собственников земельных участков уничтожать американский клен, официально признанный инвазивным и опасным растением. За игнорирование требований предусмотрены штрафы, а при систематических нарушениях возможна даже утрата участка. Ученый Пермского Политеха объяснил, почему клен ясенелистный представляет серьезную угрозу для экосистем, как отличить его от безвредных видов и какие методы борьбы действительно помогут очистить участок. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Согласно федеральному закону, выращивание инвазивных видов, включая клен ясенелистный, будет запрещено. Для граждан штраф составит от 20 до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — от 50 до 100 тыс., для юридических — от 400 до 700 тыс.

«Американский клен попал в Россию еще в XVIII веке как декоративное растение, но быстро вышел из-под контроля. Он ведет себя как сорняк: уже в шесть–семь лет начинает активно плодоносить и дает огромное количество семян с высокой всхожестью», — рассказал старший преподаватель кафедры «Химические технологии» Пермского Политеха Никита Кифель.

По его словам, дерево способно ежегодно прибавлять до 25 см в высоту и до 15 см в ширину, быстро вытесняя березы, дубы и другие местные виды. Листья у ясенелистного клена сложные, состоят из 3–7 пластин с зубчатыми краями. Ствол часто искривленный, нередко многоствольный, ветви длинные и раскидистые, кора тонкая с неглубокими бороздками.

Опасность клена связана не только с его агрессивным распространением. Из-за хрупкой древесины и склонности к гниению ветви легко ломаются во время ветра и ледяного дождя, падая на автомобили, постройки и линии электропередачи. Развитая корневая система способна разрушать дорожки и фундаменты. Кроме того, мужские растения выделяют большое количество пыльцы, которая считается сильным аллергеном.

Эксперт отметил, что клен ясенелистный может подавлять рост других растений за счет выделения биологически активных веществ. В местах его распространения формируется так называемая «зеленая пустыня» — насекомые, птицы и другие организмы постепенно исчезают, нарушается экосистема.

Просто спилить дерево недостаточно: клен активно дает поросль от пня. Эффективными считаются механическое удаление корней, регулярное скашивание побегов или обработка свежих спилов гербицидами. Наиболее результативен комбинированный подход.

После удаления растения почву рекомендуется восстановить с помощью сидератов — например, горчицы, люпина или фацелии, которые улучшают структуру грунта и подавляют сорняки.

Вместо американского клена специалисты советуют высаживать местные виды — березу, рябину, лещину, ель, туи или декоративные сорта других видов клена, которые не относятся к инвазивным.

Ранее в России создали ИИ-модуль для планирования операций на легких.