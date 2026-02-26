Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Армия

Журналисты раскрыли страхи США в случае ударов по Ирану

Politico: США боятся быстрого истощения арсенала в случае ударов по Ирану
PalSand/Shutterstock/FOTODOM

Администрация американского президента Дональда Трампа опасается, что возможные удары по Ирану приведут к истощению запасов вооружения, из-за чего США станут более уязвимыми. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источник в Вашингтоне.

По его словам, администрация США также опасается, что ответные действия Ирана приведут к потерям среди американских военных.

«Два ключевых вопроса включают в себя риски истощения запасов вооружения США... и вероятность американских жертв в случае, если США прибегнут к наиболее агрессивному варианту», — отмечается в статье.

26 февраля издание Politico писало со ссылкой на неназванного американского чиновника, что США не исключают возможность нанесения удара по верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, если не удастся достичь согласия по вопросу ядерной программы во время предстоящих переговоров.

По мнению военного эксперта Константина Сивкова, ликвидация Али Хаменеи со стороны США не приведет к краху Ирана. По его словам, чтобы достичь «разумных целей», которые ставят перед собой американцы, развернутых против Ирана сил недостаточно. В лучшем случае Вашингтон может рассчитывать на уничтожение нескольких политических фигур и ослабление власти в Тегеране, чтобы инициировать «цветную революцию», отметил эксперт.

Ранее Трамп уличил Иран в разработке мощного оружия.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!