Журналисты раскрыли страхи США в случае ударов по Ирану

Администрация американского президента Дональда Трампа опасается, что возможные удары по Ирану приведут к истощению запасов вооружения, из-за чего США станут более уязвимыми. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источник в Вашингтоне.

По его словам, администрация США также опасается, что ответные действия Ирана приведут к потерям среди американских военных.

«Два ключевых вопроса включают в себя риски истощения запасов вооружения США... и вероятность американских жертв в случае, если США прибегнут к наиболее агрессивному варианту», — отмечается в статье.

26 февраля издание Politico писало со ссылкой на неназванного американского чиновника, что США не исключают возможность нанесения удара по верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, если не удастся достичь согласия по вопросу ядерной программы во время предстоящих переговоров.

По мнению военного эксперта Константина Сивкова, ликвидация Али Хаменеи со стороны США не приведет к краху Ирана. По его словам, чтобы достичь «разумных целей», которые ставят перед собой американцы, развернутых против Ирана сил недостаточно. В лучшем случае Вашингтон может рассчитывать на уничтожение нескольких политических фигур и ослабление власти в Тегеране, чтобы инициировать «цветную революцию», отметил эксперт.

Ранее Трамп уличил Иран в разработке мощного оружия.