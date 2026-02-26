Появились кадры минирования автомобиля высокопоставленного военного МО России

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России показала видеокадры с минированием автомобиля высокопоставленного военнослужащего Минобороны РФ в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал Zvezdanews.

Инцидент произошел в четверг, 26 февраля. Подозреваемые были задержаны. По данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России, злоумышленники вступили в переписку с представителем украинских спецслужб, в ходе которой сообщили о готовности совершить теракт. По заданию куратора они изъяли из тайника самодельное взрывное устройство и установили его под машину военнослужащего.

Силовикам удалось предотвратить подрыв автомобиля — бомбу обнаружили и оперативно обезвредили. Задержанные украинские агенты уже дали признательные показания.

До этого президент России Владимир Путин призвал ФСБ России вместе с другими силовыми ведомствами усилить защиту отдельных должностных лиц. По мнению главы государства, в зоне особого риска из-за действий «киевского режима» находятся представители Минобороны РФ и оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны, а также сотрудники государственной и муниципальной власти, работники образования и социальной сферы, журналисты, волонтеры и лидеры общественного мнения.

