В Грузии объяснили отказ вводить санкции против России

Грузия не вводит санкции против России, поскольку это нанесет ущерб в первую очередь Тбилиси. С таким заявлением выступила глава внешнеполитического ведомства республики Мака Бочоришвили в эфире телеканала «Рустави 2».

«Мы не можем и не вводим санкции против России, исходя из того, что это фактически не окажет никакого эффекта на Россию, но окажет очень большое влияние на Грузию», — подчеркнула Бочоришвили.

До этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что планы западных лидеров вступить в прямой диалог с Россией — ни что иное, как двойные стандарты, поскольку от Тбилиси продолжают требовать ввести санкции против Москвы. Он добавил, что стоило бы Тбилиси прислушаться к Брюсселю и ввести антироссийские санкции, падение грузинской экономики было бы крайне серьезным.

По мнению политика, желание Европы восстановить диалог с РФ обусловлено «существенным изменением отношений между США и ЕС, изменением международной обстановки».

Ранее в Грузии назвали главных противников завершения конфликта на Украине.