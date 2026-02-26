Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Бизнес

У главы налоговой в Краснодаре проходят обыски

РИА Новости: силовики пришли с обысками к начальнику ИФНС №3 в Краснодаре
Сергей Бобылев/РИА Новости

В Краснодаре проходят обыски у начальника ИФНС России №3 Арсена Саркисяна. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.

По данным источника агентства, руководителя инспекции подозревают в причастности к незаконному выбытию земельного участка сельскохозяйственного назначения в Крымске. Рыночная стоимость этой земли, по оценкам, превышает 120 млн рублей.

Как уточнил собеседник РИА Новости, речь идет о возможном выводе участка под строительство, после чего правообладатель лишился актива. В рамках проверки в отношении Саркисяна проводятся следственные действия.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах, глава налоговой инспекции может быть связан с делом бывшего руководителя Крымского района Леся.

Официальных комментариев от самого Саркисяна или его представителей на момент публикации не поступало.

До этого суд арестовал на два месяца заместителя главы департамента недропользования по Дальневосточному федеральному округу (ДФО) по делу о получении взятки в крупном размере. По данным ведомства, с марта 2022 года по февраль 2023 года подозреваемый за деньги передавал представителю коммерческой организации служебные сведения.

Ранее экс-замгубернатора Запорожской области обвинили в завышении цен на авто для военных.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!