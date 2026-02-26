Названо число сбитых украинских дронов над Россией за сутки

Российские силы противовоздушной обороны за сутки сбили 136 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) самолетного типа над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ответ на террористические атаки киевского режима по объектам гражданской России Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по объектам на территории Украины.

Целями стали предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, объекты энергетической инфраструктуры, используемые в интересах украинской армии, а также военные аэродромы. Оборонное ведомство подчеркнуло, что все назначенные объекты были поражены.

Утром 26 февраля стало известно, что ВС РФ нанесли мощный комбинированный удар по военной и энергетической инфраструктуре Украины.

По данным Telegram-канала SHOT, российские военные использовали для удара по стратегически важным украинским объектам около 80 БПЛА, а также десятки ракет «Циркон», «Искандер» и Х-101. В результате удара «Гераней» по объекту газовой инфраструктуры в Полтаве произошел пожар. Зарево от огня было видно за несколько километров, сообщается в публикации.

Начиная с 4 утра, взрывы гремели в Киеве и пригороде. Под ударом ракет Х-101 оказалась подстанция Киевская-750. К тому же были поражены объекты около столицы Украины. Также зафиксированы прилеты по целям в Запорожье, Виннице и в Харькове.

Ранее Россия нанесла удар по энергетическим объектам Украины, включая Трипольскую ТЭС и ТЭЦ-6 в Киеве.