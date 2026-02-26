Размер шрифта
Врач назвала два главных условия для крепкого сна

Infobae: для повышения качества сна важен ранний ужин
thebigland/Shutterstock/FOTODOM

Для крепкого сна важны ранний ужин и стабильный режим дня. Об этом рассказала врач Сара Марин из Медицинского центра университета Раша в интервью изданию Infobae.

По словам специалиста, поздний ужин мешает организму полноценно подготовиться ко сну. Вместо того чтобы переходить в режим отдыха, тело продолжает активно переваривать пищу. Это может нарушать работу эндокринной системы и сбивать циркадные ритмы — внутренние биологические часы, регулирующие сон и бодрствование. Врач посоветовала ужинать не позднее девяти часов вечера.

Еще одной распространенной ошибкой Марин назвала нерегулярное время подъема. Если человек в будние дни просыпается, например, в восемь утра, а в выходные спит до полудня, организм теряет стабильные ориентиры. В результате циркадные ритмы снова нарушаются, что отражается на качестве сна и самочувствии.

При этом попытки «отоспаться» в выходные не компенсируют накопленный недосып, подчеркнула врач. По ее словам, гораздо эффективнее поддерживать постоянный режим и ложиться спать и вставать примерно в одно и то же время каждый день.

Ранее пожилым людям подсказали приятный способ улучшить память и сон.

 
