Кассир магазина избил грузчика консервной банкой, пострадавший в реанимации

В Кронштадте кассир магазина избил грузчика консервной банкой
Михаил Воскресенский/РИА Новости

В Кронштадте 21-летний кассир продуктового магазина жестоко избил коллегу-грузчика во время ссоры. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел утром 24 февраля. В полицию поступило сообщение об избиении мужчины у дома на улице Карла Маркса. Прибывшие на место правоохранители обнаружили 57-летнего грузчика, его госпитализировали в отделение реанимации в тяжелом состоянии.

Подозреваемого задержали днем на Туллонской аллее. Предположительно, между коллегами возник конфликт, в ходе которого кассир несколько раз ударил оппонента консервной банкой . Задержанного поместили в спецприемник, составили протокол за мелкое хулиганство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Находке 43-летний мужчина пришел в магазин на улице Угольной, где ранее работал, и потребовал у 33-летней продавщицы деньги. Получив отказ, он схватил молоток и нанес женщине несколько ударов по голове.

Ранее мойщица посуды избила замороженным мясом коллегу-бармена.

 
