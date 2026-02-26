Размер шрифта
Школьника, выпавшего из окна в Махачкале, не смогли спасти

Mash: в Махачкале не смогли спасти ребенка, выпавшего с девятого этажа
Anna Jurkovska/Shutterstock/FOTODOM

В Махачкале не смогли спасти 11-летнего мальчика, который выпал из окна и упал с высоты. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Водителю скорой помощи пришлось сломать шлагбаум во дворе, чтобы проехать к месту происшествия. Пострадавшего ребенка доставили в медицинское учреждение, однако врачам не удалось его спасти.

Школьник выпал из окна девятого этажа. Предварительно, во время падения он зацепился за ветки, что смягчило падение.

До этого в Мытищах 16-летняя девушка выпала из окна седьмого этажа после ссоры с 32-летним женихом. По словам соседей, перед случившимся они слышали крики и звуки ударов.

Ранее в Уфе мужчина выбросил трехлетнюю дочь с четвертого этажа.

 
