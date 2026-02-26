Россиянам назвали 7 полезных приправ, которые важно употреблять в зимне-весенний период

ПНИПУ: с помощью специй можно поддержать иммунитет, пищеварение и нервную систему

Зимой рацион россиян традиционно становится более калорийным и «тяжелым», а дефицит эфирных масел и минеральных соединений возрастает. Ученые Пермского Политеха рассказали, как с помощью популярных специй поддержать иммунитет, пищеварение и нервную систему. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Черный перец, по словам ведущего инженера кафедры «Охрана окружающей среды» Пермского Политеха Марии Комбаровой, стимулирует выработку пищеварительных соков и помогает переваривать жирные зимние блюда — от пельменей до холодца. Активное вещество пиперин обладает противотревожным действием и повышает уровень эндорфинов. «Также приправа мягко помогает астматикам — расширяет бронхи и облегчает дыхание», — отметила эксперт. Однако при гастрите, язве и колите перец может ухудшить состояние.

Корица регулирует уровень сахара в крови и улучшает чувствительность тканей к инсулину. «Благодаря циннамальдегиду она обладает выраженным антимикробным действием и снижает воспаление», — рассказала доцент кафедры «Химические технологии» Пермского Политеха Екатерина Баньковская. Превышать дозировку (около 10 г в сутки) не рекомендуется из-за кумарина, способного негативно влиять на печень. Беременным следует соблюдать осторожность.

Имбирь известен противовирусными и противовоспалительными свойствами. Гингеролы, входящие в его состав, уменьшают тошноту при токсикозе. «Во время беременности чувствительность к серотонину повышается, и имбирь помогает снизить его влияние», — пояснила Баньковская. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта и детям его употреблять не советуют.

Куркума содержит куркумин — мощный антиоксидант с противовоспалительным и иммуномодулирующим действием. По данным специалистов, вещество поддерживает сердечно-сосудистую систему и может замедлять рост опухолевых клеток. Однако специя противопоказана людям, принимающим препараты для разжижения крови и антидиабетические средства.

Гвоздика благодаря эвгенолу проявляет антисептические и противогрибковые свойства. Ее используют даже в стоматологии. «Современные исследования подтверждают влияние гвоздики на когнитивные функции», — отметила Баньковская. При гипертонии и повышенной кислотности желудка специю следует ограничить.

Паприка богата витаминами С и А и подходит людям с гастритом, поскольку мягко улучшает кровоснабжение слизистой желудка. Но детям до пяти лет и беременным она не рекомендуется из-за риска аллергии.

Розмарин содержит фитонциды и эфирные масла, которые помогают очищать дыхательные пути и укреплять иммунитет. Его компоненты положительно влияют на концентрацию внимания и память. Вместе с тем розмарин противопоказан при гипертонии, эпилепсии и беременности.

По словам ученых, пряности действительно способны мягко поддерживать организм в холодный сезон, однако их следует употреблять умеренно и с учетом индивидуальных противопоказаний.

